مصر.. طليق الفنانة هالة صدقي يرد بعد الحكم عليه

تحدث طليق الفنانة هالة صدقي سامح زكريا عن انفصالهما، وحقيقة رفعها قضية طلاق ونفقة، وذلك خلال مداخة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية.

إقرأ المزيد

وقال سامح زكريا طليق هالة صدقي خلال مداخلته: سعيد أني رسمت البهجة على وجه هالة، وأنا اللي رفعت قضية الطلاق على هالة صدقي، وهي اللي طلبت اللي تكون الولاية التعليمية معاها، وبعدها بأسبوع رفعت قضية نفقة عليا بأرقام فلكية، ومقدمتش ولا مستند للمحكمة، وجابت 2 شهود زور، وأخدت أعلى حُكم نفقة في العصر القديم والمعاضر مليون و300 ألف كل سنة.

وسبق، ونفت الفنانة هالة صدقي احتفالها بعد طلاقها رسميا من زوجها سامح سامي، مشيرة إلى أن الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع انستغرام، كان أثناء تصوير مسلسل جديد، وليس احتفالا بالطلاق.

وأضافت هالة صدقي في تصريح سابق: كنت بصور، لكن الناس أفورت وربطت بين طلاقي والفيديو.. لكن أنا بيتي اتخرب هحتفل على إيه، وكده كده الطلاق حصل من 8 سنين.. كان نفسيًا ومعنويًا، لكن كان يتبقى إجراءات الورق.

وتشارك هالة صدقي في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل سره الباتع، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم، أحمد فهمي، سهير المرشدي، حنان مطاوع، ريم مصطفى، شمس الكويتية، وعدد آخر من الفنانين، والعمل مأخوذ عن رواية سره الباتع لـ يوسف إدريس ومعالجة درامية لـ خالد يوسف وخالد كساب، وإخراج خالد يوسف.

المصدر: القاهرة 24