تحرك قضائي عاجل في مصر بسبب فيديو "الشريفة العفيفة وصلت يا بلد"

كشف مصدر مسؤول بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر أنه تم تحرير بلاغ ضد المسؤولين عن واقعة زواج طفلة قاصر في محافظة الشرقية.

وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية انتشر فيديو خاص باحتفالات لرجل يحمل ابنته ويطوف بها بأرجاء أحد القرى في محافظة الشرقية ووسط جموع من الأهالي تحيط به، بعد التأكد من عذريتها.

وأكد المصدر أن المجلس حول البلاغ إلى لجنة حماية الطفل بمحافظة الشرقية، وأن اللجنة ستتابع التحقيقات في هذه الواقعة.

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وتعود الواقعة إلى قرية المسلمية التابعة لنطاق ودائرة صان الحجر القبلية في محافظة الشرقية، حيث احتفل الرجل الذي يحمل ابنته، بسلامة عذريتها بعد أن شك زوجها في بكارتها وعدم عذريتها، بعد زواجها يوم الخميس الماضي، وطلاقها يوم الجمعة.

وبعد حادث طلاق عروس الشرقية، أقدم والد العروس على فحص عذرية ابنته عن طريق الفحص الطبي، وبعد كشف عذريتها وعدم تأثر بكارتها، اصطحب أهلها الفتاة في حالة من الاحتفال، وسط هتافات مرددة: "الشريفة العفيفة وصلت يا بلد".​

المصدر: موقع مصراوي