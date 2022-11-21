 
مباشر

تحرك قضائي عاجل في مصر بسبب فيديو "الشريفة العفيفة وصلت يا بلد"

مجتمع

تحرك قضائي عاجل في مصر بسبب فيديو
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u7zs

كشف مصدر مسؤول بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر أنه تم تحرير بلاغ ضد المسؤولين عن واقعة زواج طفلة قاصر في محافظة الشرقية.

وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية انتشر فيديو خاص باحتفالات لرجل يحمل ابنته ويطوف بها بأرجاء أحد القرى في محافظة الشرقية ووسط جموع من الأهالي تحيط به، بعد التأكد من عذريتها.

وأكد المصدر أن المجلس حول البلاغ إلى لجنة حماية الطفل بمحافظة الشرقية، وأن اللجنة ستتابع التحقيقات في هذه الواقعة.

إقرأ المزيد
مصر.. الداخلية تعلق على فيديو
مصر.. الداخلية تعلق على فيديو "الشريفة العفيفة" بعد الكشف عن عذريتها

وتعود الواقعة إلى قرية المسلمية التابعة لنطاق ودائرة صان الحجر القبلية في محافظة الشرقية، حيث احتفل الرجل الذي يحمل ابنته، بسلامة عذريتها بعد أن شك زوجها في بكارتها وعدم عذريتها، بعد زواجها يوم الخميس الماضي، وطلاقها يوم الجمعة.

وبعد حادث طلاق عروس الشرقية، أقدم والد العروس على فحص عذرية ابنته عن طريق الفحص الطبي، وبعد كشف عذريتها وعدم تأثر بكارتها، اصطحب أهلها الفتاة في حالة من الاحتفال، وسط هتافات مرددة: "الشريفة العفيفة وصلت يا بلد".​

المصدر: موقع مصراوي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. أهداف مباراة إيران وإنجلترا (فيديو)