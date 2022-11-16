مصر.. الفنانة شمس الكويتية تعلن الانضمام للمخرج خالد يوسف في رمضان

تصدرت الفنانة شمس الكويتية محرك البحث جوجل، وذلك عقب إعلانها المشاركة في عمل درامي جديد في رمضان 2023 رفقة المخرج خالد يوسف.

وأعلنت الفنانة شمس الكويتية، عبر حسابها الشخصي بإنستجرام، عن انضمامها لعمل درامي كبير في رمضان 2023 من إخراج خالد يوسف قائلة: مسافرة سفرة عمل مهمة جدًا أضخم مشروع درامي عربي قريبًا مع المخرج الكبير الأستاذ خالد يوسف، ادعوا لنا.

ومؤخرً، أثارت الفنانة شمس الكويتية بسبب تصريحات بخصوص الزواج فقالت: لا أرغب في الزواج لكنني أخشى على سلالتي النادرة من الانقراض، كما أعلنت رغبتها في رفع دعوى قضائية ضد والدتها، بسبب أنها انجبتها من دون أن تستشيرها، وأثار ذلك التصريح جدلا واسعا للغاية.

كما تعرضت شمس الكويتية لانتقادات شديدة من جمهورها بسبب إطلالاتها الجريئة والتي لا تتوافق مع الثقافة العربية، وردت على تلك الانتقادات قائلة: أنا لابسة لنفسي، أنا أحب البس ما مستور، أنا أحب البس من غير هدوم أنا أحب امشي كده، مشيرة إلى كونها تتلقى الكثير من طلبات الزواج، لكنها ترفض، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تيك توك.

المصدر: القاهرة 24