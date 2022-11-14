الفنانة التونسية ريم الرياحي تتحدث عن لحظة القبض عليها بعد اتهامها بالخيانة الزوجية (فيديوهات)

بعد أن أثارت قضيتها ضجة كبيرة في تونس، تحدثت الممثلة ريم الرياحي للمرة الأولى منذ اتهامها بالخيانة الزوجية عن تفاصيل ليلة القبض عليها من الأمن.

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وخلال استضافتها ببرنامج "فكرة سامي الفهري"، اعتبرت الفنانة ريم الرياحي أن ما حدث معها أسوأ موقف قد يتعرض له أي إنسان، وهو الأمر الذي جعلها تغيب عن الساحة الفنية والإعلامية منذ الواقعة.

وأضافت: "عشت فترة صعبة جدا، ولجأت للعلاج النفسي بعد ما حدث..لم أخرج لمدة 3 أشهر من المنزل".

وأكدت الفنانة ريم الرياحي أن طلاقها من مواطنها المخرج التلفزيوني مديح بلعيد، لم يكن بسبب الخيانة، وإنما كان بسبب خلافات أخرى.

وقالت إنها طلبت الطلاق منذ 3 سنوات مضت.

كما أوضحت قائلة: "منذ 3 أشهر لم أتحدث، ولم أقل أي شيء، ولكن كل ما نسب لي من حالة تلبس في قضية زنا ووجود مخدرات في بيتي لا أساس له من الصحة".

وعلقت على تفاصيل واقعة القبض عليها قائلة: "كنت في منزلي مع أبنائي حين داهمت العناصر الأمنية المنزل، ولم أكن في حالة تلبس ولا وجود لقضية أخلاقية من الأساس".

وأكملت: "لقد فتشوا منزلي، ثم اقتادوني إلى الوحدة الأمنية بالقرجاني، قرب العاصمة التونسية".

هذا ولم تلق الفنانة التونسية مسؤوليةَ ما حدث لها على أحد، حيث رفضت التشكيك بأيّ شخص وراء هذا الاتهام الباطل.

كما قالت: "أنا اتمسخت، لم أتخيل في يوم من الأيام أن تسحبني الشرطة أمام أولادي"، موضحة أن أبناءها لم يذهبوا إلى المدرسة بعد الواقعة، وأنها طلبت تحليل مخدرات وفحص طبيب شرعي.

وكانت قد أثيرت ضجة كبيرة في تونس بعدما انتشرت أنباء عن خيانة ممثلة تونسية شهيره لزوجها المخرج، دون أن يتم الإفصاح عن هوية الزوجين، إلا أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا يتداولون الأمر، مشيرين بأصابع الاتهام إلى الفنانة ريم الرياحي، وزوجها المخرج مديح بلعيد.

المصدر: RT + وكالات