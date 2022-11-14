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ابنة وطليقة فنان تركي شهير مثل في مسلسل "قيامة أرطغل" من ضحايا انفجار اسطنبول (صورة)

مجتمع

ابنة وطليقة فنان تركي شهير مثل في مسلسل
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فجع الممثل التركي نور الدين أوشار بمقتل ابنته وأمها (زوجته السابقة) في انفجار تقسيم وسط اسطنبول.

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ونعى الأب المفجوع ابنته وزوجته السابقة على حسابه في "فيسبوك"، حيث وضع صورة ابنته الراحلة كصورة شخصية، مؤكدا وفاتها في الانفجار.


هذا وعلق محمد أوزسوي ، والد الأم الراحلة أرزو أوزسوي للإعلام التركي قائلا: "بما أن ابنتي معلمة، فقد خرجت مع ابنتها خلال الإجازة..ذهبتا في رحلة، لكن هذا حدث..ذهبتا بمفردهما. قالتا سنذهب في نزهة، لكنهما لم تقولا إلى هناك..كانتا تزوران المتاحف".

وأضاف: "كانت حفيدتي طالبة في السنة الثانية بالمدرسة الثانوية وكانت ابنتي معلمة في مدرسة خاصة..لا يوجد شيء يمكن القيام به..لقد ذهبتا..اختفت ابنتي".

المصدر: RT + وكالات

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