ابنة وطليقة فنان تركي شهير مثل في مسلسل "قيامة أرطغل" من ضحايا انفجار اسطنبول (صورة)

فجع الممثل التركي نور الدين أوشار بمقتل ابنته وأمها (زوجته السابقة) في انفجار تقسيم وسط اسطنبول.

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ونعى الأب المفجوع ابنته وزوجته السابقة على حسابه في "فيسبوك"، حيث وضع صورة ابنته الراحلة كصورة شخصية، مؤكدا وفاتها في الانفجار.



هذا وعلق محمد أوزسوي ، والد الأم الراحلة أرزو أوزسوي للإعلام التركي قائلا: "بما أن ابنتي معلمة، فقد خرجت مع ابنتها خلال الإجازة..ذهبتا في رحلة، لكن هذا حدث..ذهبتا بمفردهما. قالتا سنذهب في نزهة، لكنهما لم تقولا إلى هناك..كانتا تزوران المتاحف".

وأضاف: "كانت حفيدتي طالبة في السنة الثانية بالمدرسة الثانوية وكانت ابنتي معلمة في مدرسة خاصة..لا يوجد شيء يمكن القيام به..لقد ذهبتا..اختفت ابنتي".

المصدر: RT + وكالات