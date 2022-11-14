أول رد رسمي في الأردن بعد الاعتداء على الفنان أشرف طلفاح في مصر

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، أنها كانت تتابع الحالة الصحية للفنان الأردني الذي تواجد في قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات في مصر، حيث أصدر بيان بتعرضه لاعتداء.

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وقال الناطق باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إن "وحدة مركز العمليات في الوزارة كانت على تواصل مستمر مع السفارة الأردنية في القاهرة" منذ تبلغها بتعرض الفنان "لظروف ما زالت قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية المصرية" أسعف على أساسها إلى المستشفى مساء السبت.

وأكد المجالي أن السفارة الأردنية في القاهرة على تواصل مستمر مع الجهات الأمنية والصحية في مصر بخصوص الوضع الصحي للفنان الأردني، وأن مندوبا عن السفارة يتواجد بشكل مستمر في المستشفى، حيث أجريت جميع الإجراءات والخطوات الطبية اللازمة لطلفاح منذ لحظة وصوله.

وبين المجالي أن القنصل في السفارة الأردنية في القاهرة والمستشار الإعلامي فيها تواجدا إلى جانب طلفاح في المستشفى بحضور الفريق الطبي المشرف عليه، وطلبت السفارة أمس نقله إلى العناية المركزة نظراً لحالته، وتزويدها بتقارير طبية مفصلة حول وضعه الصحي.

كما أطلعت وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية الأردنية عائلة طلفاح على حالته الطبية وفقاً للتقارير الطبية الأولية الصادرة عن المستشفى، فيما تستمر السفارة الأردنية في القاهرة بالتواصل مع شقيق الفنان الذي وصل إلى القاهرة أمس، والتنسيق معه حيال أي مستجدات طبية أو مستجدات متصلة بالتحقيق الأمني في الحادثة.

وأكدت وزارة الخارجية تقديرها لحالة الاهتمام والمتابعة التي يوليها الرأي العام لوضع الفنان الأردني، وأنها ومن خلال السفارة الأردنية في القاهرة تتابع بشكلٍ حثيث ومستمر تطورات حالته الصحية، وأنها على تنسيق دائم مع الجهات الطبية والأمنية في مصر لضمان توفير الرعاية الصحية الكاملة له، وسير إجراءات التحقيق الأمني بخصوص حقيقة الحادثة التي لا تزال طبيعتها وتفاصيلها قيد تحقيقٍ أمني مصري بالتنسيق الكامل مع السفارة الأردنية في القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المجالي أن أولوية الجهود المبذولة تتمثل بالاطمئنان على الحالة الصحية للفنان الأردني وتوفير أي متطلبات تساعد في تحسّنها، بالتوازي مع الإجراءات الخاصة لجمع المعلومات والبيانات للتوصل إلى حقيقة ما جرى معه من أحداث ستكشف عنها التحقيقات المعنية بالحادثة.

وفارق الفنان الأردني أشرف طلفاح الحياة اليوم الاثنين في إحدى المستشفيات المصرية.

وقال نقيب الفنانين محمد العبادي إن الراحل تعرض لاعتداء في مصر، بحسب ما أبلغته السفارة الأردنية في القاهرة.

وكان الفنان طلفاح يعاني من "نزيف في الدماغ وغيبوبة". ولفت العبادي إلى أنه لغاية اللحظة لم تصل أية تقارير أمنية مصرية توضح ملابسات الحادثة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية