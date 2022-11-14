بطل مسلسل "الحسن والحسين" الأردني يدخل في غيبوبة عقب الاعتداء عليه في مصر

أكد نقيب الفنانين الأردنيين، محمد العبادي، أن الفنان الأردني أشرف طلفاح، دخل أمس الأحد في غيبوبة بسبب نزيف حاد في الدماغ، بعد الاعتداء عليه في مصر من قبل أحد الأشخاص المجهولين.

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وأوضح العبادي وفقا لوسائل إعلام أردنية أن أشرف طلفاح يرقد حاليا في المستشفى وهو في حاله خطيرة بعد إصابته بنزيف في الدماغ أدى لدخوله في غيبوبة، لافتا إلى أن السفير الأردني في مصر، أمجد العضايلة، يتابع مع السلطات الأمنية المصرية تفاصيل الحادث.

من جانبه أفاد مصدر مسؤول في مصر، بأن السلطات المصرية فتحت تحقيقا في الواقعة، مشيرًا إلى أنه غير معروفة حتى الآن تفاصيلها، وأن طلفاح يخضع للإجراءات الطبية اللازمة حاليا.

يشار إلى أن أشرف طلفاح فنان أردني حاصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة

اليرموك عام 1997، وبدأ مسيرته الفنية عام 2006 من خلال الدراما التلفزيونية بمسلسلات "رأس غليص"، و"الأمين والمأمون"، و"دعاة على أبواب جهنم"، و"الحسن والحسين"، و"الرحيل".

المصدر: وسائل إعلام أردنية