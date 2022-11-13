بعد وفاته.. هل هرب الفنان المصري سامي فهمي إلى أمريكا بعد اتهامه بجريمة قتل؟

أثارت قصة سفر الفنان سامي فهمي الذي توفي اليوم الأحد، جدلا واسعا قبل أكثر من ثلاثين عاما، إذ خرجت وقتها شائعة ارتكابه لجريمة قتل وهروبه خارج البلاد.

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وتحدث الفنان سامي فهمي، عن تفاصيل سفره، رغم نجاح الأعمال التي قدمها في مصر، خلال ظهوره في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، وقال "عندما سافرت، طلعت عليا شائعة أني ارتكبت جريمة قتل، وهربت، والحقيقة اني هربت، لكن لم أقتل".

وتابع: "قتلت نفسي، لأني عندما فكرت في قرار سفري، وجدت أنه مش صح، وكنت في أمريكا فقط بجسدي، وعندما فكرت في العودة إلى مصر، حضرت بالفعل، لكني اصطدمت بحاجات لم تكن موجودة ، وعدت مرة أخرى إلى أمريكا".

الفنان الراحل سامي فهمي، أسس في أمريكا مطعما باسم "Queen of Egypt"، وافتتح سلسلة من المطاعم.

أطلق على الفنان الراحل، لقب "عمدة المصريين في نيويورك"، إذ حرص على أن يكون 90% من عمال سلسلة مطاعمه من المصريين.

تزوج الفنان الراحل، خلال تواجده في أمريكا، التونسية نوسة بن رمضاني، وأنجب منها وحصل على الجنسية الأمريكية.

وفي عام 2018، قرر الفنان الراحل سامي فهمي، الاستقرار في مصر، وشارك في مسلسل الرسوم المتحركة "يوسف الصديق" عام 2019 و فيلم "ورقة جمعية" عام 2020.

تم تكريم الفنان الراحل سامي فهمي، من رفيق مشواره الفنان محمد صبحي في احتفالية "50 سنة فن" التي كرم فيها كل الفنانين الذين شاركوه أعماله.

الفنانة عايدة فهمي "شقيقة الفنان الراحل"، أعلنت صباح اليوم عن رحيله، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، قائلة: "أخويا سامي فهمي .. البقاء لله".

المصدر: مصراوي