خلال عرض للأزياء.. ظهور كويتية بالنقاب بين العارضات يثير تفاعلا! (فيديو)

أثار ظهور امرأة ترتدي النقاب بين العارضات خلال عرض للأزياء في الكويت، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" المرأة المرتدية النقاب، وتبين أنها المصممة الكويتية ابتسام الهاجري، وهي تتقدم العارضات في نهاية عرض الأزياء لتحية الحضور.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالهاجري، حيث قالوا إن النقاب لم يمنعها من تحقيق هدفها والتفوق في مجالها.

المصممه الكويتيه ابتسام الهاجري وصلت لنجوميه ولطموحها دون ان تفكر ان تخلع لبسها الذي هوا حشمتها فلم يكن اللبس المحتشم يعيق اي طموح مثل ماهوا منتشر الان في سوشل ميديا كلي فخر ان اتكون ابتسام امراءه كويتيه بكامل حشمتها وتمثل الكويت ...✅#ابتسام_الهاجري❤️ pic.twitter.com/GIz0VmET2S — أ.وطن كويتيه🇰🇼 (@girlq812) November 12, 2022

المصممه ابتسام الهاجري يالله شكثر حبيتها يا ماشاءالله تبارك الرحمن على حشمتها ❤️ — ِ (@lllIIIq_) November 12, 2022

المصممه الكويتيه ابتسام الهاجري وصلت لنجوميه ولطموحها دون ان تفكر ان تخلع لبسها الذي هوا حشمتها فلم يكن اللبس المحتشم يعيق اي طموح مثل ماهوا منتشر الان في سوشل ميديا كلي فخر ان اتكون ابتسام امراءه كويتيه بكامل حشمتها وتمثل الكويت ...✅ — Sara alhjre (@Sara00433953) November 12, 2022

المصدر: RT