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خلال عرض للأزياء.. ظهور كويتية بالنقاب بين العارضات يثير تفاعلا! (فيديو)

مجتمع

خلال عرض للأزياء.. ظهور كويتية بالنقاب بين العارضات يثير تفاعلا! (فيديو)
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أثار ظهور امرأة ترتدي النقاب بين العارضات خلال عرض للأزياء في الكويت، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" المرأة المرتدية النقاب، وتبين أنها المصممة الكويتية ابتسام الهاجري، وهي تتقدم العارضات في نهاية عرض الأزياء لتحية الحضور.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالهاجري، حيث قالوا إن النقاب لم يمنعها من تحقيق هدفها والتفوق في مجالها.

المصدر: RT

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