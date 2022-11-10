محاكمة لاجئ أوكراني في إيرلندا.. أحداث القوس والنشاب و"الشبشب"!

مثل لاجئ من أوكرانيا أمام محكمة في أيرلندا بعد حادثة في أحد الفنادق، حيث اعتقل من قبل قوات خاصة، وفقا لبوابة "دونيغاليف" المحلية.

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وأفيد بأن الأوكراني ألكسندر بوغوجي، البالغ من العمر 65 عاما، قد اعتقل في مدينة غلينتيس بشمال أيرلندا خلال عملية "كبيرة" لقوات الشرطة الخاصة بعد "الحادثة" في الفندق، حيث عاش هناك في إطار برنامج سكن حكومي للاجئين.

ويُتهم الرجل بحيازة قوس ونشاب غير مسجل، فيما لم يتم الكشف عن طبيعة وتفاصيل "الحادثة" التي سبقت اعتقال الأوكراني من قبل قوات خاصة. علاوة على ذلك يتهم بوغوجي بسرقة "دراجة زرقاء".

وبحسب الصحيفة الإيرلندية الإلكترونية، حضر الرجل إلى المحكمة مرتديا شبشبا وبذلة رياضية، وظهر بعدة جروح على رأسه مغطاة بلواصق طبية. وتمت ترجمة سير جلسة المحكمة إلى اللغة الروسية للمتهم الأوكراني.

ولم تعترض النيابة على الإفراج عن بوغوجي بكفالة قدرها ألف يورو، في حين تم تأجيل النظر في القضية في المحكمة الجزئية حتى يناير 2023، بانتظار تعليمات من المدعي العام للبلاد.

في الوقت الراهن، يقيم في أيرلندا 42000 أوكراني و16000 طالب لجوء.

المصدر: نوفوستي