الحكومة المصرية تكشف تفاصيل طرد عامل نظافة من "كشري التحرير" أثار غضب الرأي العام

أجرت وزارة السياحة المصرية تحقيقات موسعة في واقعة طرد عامل نظافة من داخل أحد فروع مطاعم كشري التحرير، بعدما أثارت هذه الواقعة غضبا واستياء شديدين لدى المواطنين.

واستدعت لجنة من قطاع الرقابة والتفتيش بوزارة السياحة المسؤول عن سلسلة مطاعم كشري التحرير، وراجعت كاميرات المراقبة.

كشف المسؤول عن سلسلة المطاعم للجنة التحقيق، أن الموظف الذي أثار المشكلة كان يتولى منصب مدير عام التدريب لموظفي الشركة بالكامل وليس موظفا صغيرا، كما تم فصله واستبعاده بعد طرده للعامل.

وأوضح مسؤول سلسلة مطاعم كشري التحرير أن الفرع الذي حدثت بداخله المشكلة يوزع 300 علبة يوميا على المحتاجين، وحينما استفسرت الشركة من الموظف عن سبب طرده للعامل فسر ذلك بأنه اندهش عندما وجده يشتري علبة الكشري لأنه يحصل عليها بالمجان، وبالتالي طلب منه الخروج من المطعم.

يذكر أن وزارة السياحة قررت غلق أحد المطاعم الشهيرة في منطقة الشيخ زايد بعدما قررت إدارة المطعم طرد شخص يرتدي جلابية والتنمر عليه.

وفي سياق آخر، كشف محمد، عامل النظافة الذي طرده محل كشري التحرير، عن حالته النفسية بعد دعمه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنان أحمد العوضي، قائلًا: أنا الحمد الله مرضي الآن، كفاية الناس الحلوة المحترمة اللي وقفت بجانبي الناس دي بالدنيا كلها.

المصدر: القاهرة 24