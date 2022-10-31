المغني المصري عمر كمال يصدم جمهوره بزراعه لحيته (صور)

كشف مطرب المهرجانات المصري، عمر كمال، عن الظهور الأول له بـ"اللحية" بعد اجرائه عملية جراحة تجميلية لزراعة شعر "الذقن".

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ونشر عمر، صورا بعد العملية، عبر "ستوري" في حسابه على إنستغرام، وعلق: "وحشتوني".

وغاب عمر كمال عن حضور اجتماع نقابة المهن الموسيقية الذي عُقد خلال الأيام الماضية، لأسباب متعلقة بإجرائه عملية جراحية، بحسب تعبيره.

وكتب كمال، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "عملت عملية (جراحية) في ضروسي وأسناني، والحمد لله بسيطة، وعدت على خير ده أدى لتورم وشي بشكل كامل، ويوم اجتماع النقابة بقيادة النقيب المحترم مصطفى كامل مقدرتش أروح وبعت ڤيديو تفصيلي بحالتي وشكلي واعتذرت عن وجودي اليوم ده للنقابة، والناس مشكورة تفهمت الوضع واني فعلا مكنش ينفع أقدر أنزل بهذا الشكل وأظهر للناس".

وأضاف: "إني أروح النقابة بكرة الأحد او الاثنين تقديرا ليهم وأمضي على التزاماتي المقررة عليا من النقابة .. وبشكر النقيب المحترم مصطفى كامل اللي فعلا أول مرة أحس إن لينا فنان بيحس بظروفنا ويدافع عننا ضد أى شئ بيحاول يقلل مني ومن تعبي ومرضي في وقتها .. شكرا لحبك ودفاعك عني وعن أبناء نقابتك على أحد البرامج التليفزيونية اللي حاولت التقليل مني بعدم مهنية وعدم احترامي، شكرا سيادة النقيب".

المصدر: القاهرة 24