مصر.. المطرب عمر كمال يحسم الجدل حول زواجه من طليقة الفيشاوي

حسم المطرب المصري عمر كمال، الجدل حول أنباء زواجه من ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي التي انتشرت خلال الساعات الماضية وذلك في سرية تامة.

إقرأ المزيد

ونشر كمال عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلا: "امبارح شوفت صديقي الدكتور أسامة قابيل بعد شغله ونورني وكان قعدة جميلة .. واخدنا صور عادية بعد القعدة وكان لابس اللبس الازهري الجميل لانه بعد شغله".

وتابع عمر كمال: "الناس في لحظة ربطت ده انه كتبت كتابي وبحاجات شخصية ف حياتي .. مع اني كنت لابس شورت وكاب وقاعد ف قعدة خاصة جدا مع ناس بحبها .. ليه يا جماعة فيه ناس عندها إصرار تخليني اطلع كلام مش عاوز اقوله وتفتش ورايا".

وأضاف عمر كمال:" وليه الناس متراعيش ان كل واحد ليه اهل واسرة بيعملهم مشاكل معاهم بكل كلمة غلط بتنزل .. انا حتى يوم ما أتجوز مش هدخل حياتى الشخصية ف السوشيال ميديا اطلاقا .. ياريت يا جماعة تسيبوني ف حالة وتراعوا ربنا ف سيرة الناس وفيه حاجات ف مصر أهم ١٠٠ مرة مني ومن أخبارى الشخصية".

ونفت الفنانة ندى الكامل زواجها من مطرب المهرجانات عمر كمال، وأشارت عن وجود علاقه بينهم ولكن الزواج ليس في الوقت الحالي، وفي الوقت المناسب تعلن عن ذلك.

المصدر: مصر تايمز