مصر.. رسالة غامضة من طليقة الفيشاوي لفنان مصري تثير الجدل

أثارت ندى الكامل طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي الجدل برسالة غامضة للمطرب عمر كمال، بعد أنباء ارتباطهما.

وكتبت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي؛ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: "بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك".

من جانبه رد عمر كمال على الاستوري وكتب :"مفيش أطيب ولا أحلى من قلبك يانونا".

وكانت ندى الكامل قد أعلنت طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوي نهاية العام الماضي، عبر رسالة نشرتها على حسابها في "إنستجرام"، وهذا بعد قصة حب كبيرة.

المصدر: مصراوي + صدى البلد