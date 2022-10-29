الفنانة هيفاء وهبي تثير جدلا بمواقع التواصل بعد ظهورها في مقابلة بالسعودية (فيديو + صور)

أثار ظهور الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، في مقابلة تتحدث فيها عن حفلتها الأولى في السعودية بموسم الرياض، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداول رواد مواقع التواصل صورا وفيديوهات للفنانة هيفاء وهي تظهر فيها بشكل غير معتاد، مقارنة بما كانت تظهر به على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث بانت عليها هذه المرة "علامات التقدم في السن".

وعلق الجمهور على هذا الظهور بأنه "بدون فلتر"، وتعجبوا من الاختلاف في ملامح الوجه عن التي تظهر به عبر حساباتها الخاصة.

هيفاء وهبي بدون "فلاتر" و "فوتوشوب" قبل انطلاق حفلها في موسم الرياض🤡 pic.twitter.com/vlWiIk8vVa — ĎoOdi 🖤🥀 (@Dodi9909) October 29, 2022

الوجهه الحقيقي ل هيفاء وهبي الي جننتوا نفسكم فيها 😹🤑😃 pic.twitter.com/NDqCjN1eL7 — freedom (@darkmoo20103386) October 29, 2022

المصدر: RT