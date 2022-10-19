هيفاء وهبي تعلق على إقامة أول حفل لها في السعودية وتوجه رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ
علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على إقامة أول حفل لها في السعودية، موجهة الشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، تركي آل الشيخ
وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت هيفاء وهبي: "كتير سعيدة لأن حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض".
وأضافت الفنانة اللبنانية: "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ بأفكارك وجهودك..جعلت موسم الرياض حدث فخم على مستوى عالمي فوق الخيال..بشوفكن".
كتير سعيدة لان حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض 💕— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) October 18, 2022
شكراً معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ بأفكارك وجهودك جعلت #موسم_الرياض حدث فخم على مستوى عالمي #فوق_الخيال ✨
بشوفكن 🫶🤍 @RiyadhSeason@RotanaLivehttps://t.co/Sb2SDvjMKn
المصدر: RT