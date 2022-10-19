تطورات أزمة شيرين.. مستشفى شهير يفجر مفاجأة وبيان عاجل من عائلتها وتصريحات صادمة لطليقها!

لا تزال تداعيات أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مستمرة، حيث فجر مستشفى شهير مفاجأة حول مكان وجودها، فيما أصدرت عائلتها بيانا عاجلا، وانتشرت تصريحات صادمة لطليقها أثارت ضجة.

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إلى ذلك، نفت الأمانة العامة لمستشفيات الصحة في مصر إيداع الفنانة شيرين عبد الوهاب في مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية والإدمان للعلاج من تعاطي المخدرات.

وأفادت خلال بيان لها بأن الفنانة لم تحتجز بمعرفة أهلها في المستشفى المذكور، وأنها لا تملك معلومة دقيقة عن مكان وجودها.

وأشارت إلى أنها ترفض الزج باسمها أو أي من مستشفياتها في تلك الواقعة.

وفي السياق نفسه، أصدرت أسرة النجمة المصرية بيانا صحفيا حذرت فيه وسائل الإعلام من تناول الأخبار التي تخص أزمتها الأخيرة.

وقالت أسرة شيرين في بيانها: "نطالب بعدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية، ونرجو من السادة الصحفيين والإعلاميين الالتزام بذلك.. شاكرين لهم اهتمامهم ودعمهم لنا".

وتخضع شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".

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وقال شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد الماضي: "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".

وبعد توالي التصريحات حول حالتها الصحية والنفسية السيئة، وتعاطيها المخدرات مع طليقها، خرج زوجها السابق الفنان حسام حبيب عن صمته بتصريحات صادمة.

حيث انتشر تسجيل صوتي نسب إليه، اعتبر فيه أن علاقته بشيرين كانت أكبر أخطاء حياته، مشددا على الصدمة الكبيرة التي تعرض لها نتيجة علاقته بها، مؤكدا أنه سيمسح اسمها من ذاكرته.

وفي التسجيل، أكد حبيب أنه لا يرغب برؤية شيرين أو سماع أي شيء عنها، وطالبها بنسيان وجوده في حياتها تماما.

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إلى ذلك، كشف نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل عن تطورات حالة الفنانة المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة".

وقال كامل إنه تحدث مع شقيق شيرين للاطمئنان على حالتها، وأخبره بأنها مريضة جدا وتحتاج للعلاج والرعاية.

ونشر كامل مقطع فيديو قصيرا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر فيه بجوار المنتج نصر محروس لدعم النجمة المصرية، مؤكدا دعمه لها بصفته الشخصية، وبصفته نقيبا للموسيقيين، للخروج من أزمتها والعودة مجددا لأعمالها الفنية، كما كانت عليه في السابق.

كذلك، حرص عدد من الفنانين على دعم الفنانة شيرين عبدالوهاب، منهم صابر الرباعي، ورامي عياش، ومنة شلبي، وإيناس عز الدين، ونشوى مصطفى، وراندا البحيري.

المصدر: وكالات