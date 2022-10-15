إصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب بالرباط الصليبي

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الفنانة، شيرين عبد الوهاب، أصيبت بالرباط الصليبي إثر سقوطها وانزلاق قدميها في منزلها.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أوضح ميمي فؤاد، مدير أعمال الفنانة شيرين، أن "الفنانة أصيبت بالرباط الصليبي، بسبب انزلاق قدميها وهي بمنزلها، وأجرت بعض الصور الشعاعية التي أكدت إصابتها"، طالبا من جمهورها ومحبيها الدعاء لها.

وكشفت صحيفة "المصري اليوم" أن شيرين عبد الوهاب تعمل على إنهاء إجراءات سفرها إلى الخارج بأسرع وقت ممكن، حيث من المقرر أن تسافر في غضون ساعات أو أيام قليلة للقيام بجراحة عاجلة لإصابة الرباط الصليبي.

المصدر: "الوطن" + "المصري اليوم"