شقيقها يفجر مفاجأة.. تفاصيل مثيرة في أزمة شيرين عبد الوهاب!

أقر المستشار، ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بوجود تقرير طبي يؤكد ضرورة بقاء الفنانة المصرية في المستشفى لتلقي العلاج، فيما أكد شقيقها أنها تتعاطى المخدرات.

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وقال محامي شيرين عبد الوهاب، خلال تصريحات تلفزيونية، إن المختصين بالمستشفى أوضحوا أنها تحتاج شهرا للعلاج، لكن يحق لها أن تغادر المستشفى لتتعالج في المكان الذي ترغب به، مع تواصل التحقيقات.

وأشار قنطوش إلى أن المختصين بالمستشفى أوضحوا أن الفنانة تحتاج لعلاج لا تقل مدته عن شهر، وأن بعض أصدقائها عرضوا تسفيرها إلى خارج مصر للعلاج.

وتصدر خلال الساعات القليلة الماضية اسم شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحث الكثير من محبي الفنانة عن آخر الأخبار عنها، بعد أنباء تعرضها للضرب على يد شقيقها، وإجبارها على الدخول لإحدى المستشفيات دون إرادتها.

في غضون ذلك، أكد شقيقها، محمد عبد الوهاب، على أنها تتعرض لعصابة وأن طليقها الفنان حسام حبيب يعمل على تدميرها، على حد قوله.

وقال محمد عبد الوهاب في تصريحات تلفزيونية: "أختي بتتعرض لعصابة، حاطين برنامج تجسس على الموبايل، وواحدة صاحبها جابتلها شيخة، والشيخة دي بتاخد آلافات، وأنا مش هسيب أختي غير لما أرجعها لجمهورها وأهلها، لازم تقفوا جنبنا، الولد ده عنده وسايط وبيهددنا، وياسر قنطوش رفع عليا قضية امبارح وأنا مدخل أختي المستشفى بقالي 3 أيام، فين نقابة المحامين يقولوا إنت مين قالك ترفع القضية دي؟ دي عصابة".

وأكد شقيق شيرين عبد الوهاب، على أنه لم يعتد عليها بالضرب كما أشيع، قائلا: "والله الحكاية معقدة، أنا دلوقتي أختي بتتعرض لعصابة حسام حبيب وسارة الطباخ، أختي بتضيع وبتنهار، أنا مضربتهاش ولا اعتديت عليها".

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وتابع شقيق شيرين عبد الوهاب: "الأستاذ حسام حبيب رجع لشيرين من حوالي أسبوع، جابولها العربية بتوكيل وهي اتنازلت عن القواضي، وهو متنازلش، وضحكوا عليها، ورجعوا لبعض وبيتكلموا على الواتساب، وهي لسة مأجرة شقة في التجمع، هي دي الشقة اللي جبتها منها، لأنهم بيتعاطوا مخدرات حسام وشيرين، والنيابة العامة بتحقق مع المستشفى اللي شيرين فيها، وهما اللي فضحوها، أنا مضربتهاش، وموضوع المخدرات بقاله كتير، وماما هي اللي كانت بتخليني أسكت، وباست على رجلي وقالتلي انقذ أختك من حسام".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن شيرين عبد الوهاب، أصيبت بالرباط الصليبي إثر سقوطها وانزلاق قدميها في منزلها.

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أوضح ميمي فؤاد، مدير أعمال الفنانة شيرين، أن "الفنانة أصيبت بالرباط الصليبي، بسبب انزلاق قدميها وهي بمنزلها، وأجرت بعض الصور الشعاعية التي أكدت إصابتها"، طالبا من جمهورها ومحبيها الدعاء لها.

وكانت صحيفة "المصري اليوم" قد كشفت أن شيرين عبد الوهاب تعمل على إنهاء إجراءات سفرها إلى الخارج بأسرع وقت ممكن، حيث من المقرر أن تسافر في غضون أيام قليلة للقيام بجراحة عاجلة لإصابة الرباط الصليبي.

المصدر: القاهرة 24+ الوطن