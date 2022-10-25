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الولايات المتحدة.. 3 قتلى بإطلاق نار في مدرسة

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الولايات المتحدة.. 3 قتلى بإطلاق نار في مدرسة
Globallookpress
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قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون بإطلاق نار جرى يوم الاثنين بمدرسة في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري.

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وذكرت شبكة فوكس نيوز أن ثماني ضحايا، بينهم طالبان، جرى نقلهم إلى مستشفى محلي، في حين قُتل المشتبه به في الهجوم على المدرسة خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وأوضحت الشرطة المحلية أن امرأة وفتاة قاصر كانتا بين القتلى،  فيما أفيد بأن المهاجم شاب يبلغ من العمر 20 عاما تقريبا. 

الولايات المتحدة.. 3 قتلى بإطلاق نار في مدرسة
bbc.com

هذا، ولم يتم تحديد دوافع الجاني بعد، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

المصدر: تاس

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