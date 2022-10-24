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الولايات المتحدة.. مسلح يقتل شخصين في مدرسة ثانوية قبل أن ترديه الشرطة قتيلا

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الولايات المتحدة.. مسلح يقتل شخصين في مدرسة ثانوية قبل أن ترديه الشرطة قتيلا
Gettyimages.ru
الولايات المتحدة.. مسلح يقتل شخصين في مدرسة ثانوية قبل أن ترديه الشرطة قتيلا - صورة من الأرشيف -
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قتل مسلح صباح الاثنين شخصَين في مدرسة ثانوية في ولاية ميزوري بوسط الولايات المتحدة قبل أن تقتله قوات الأمن، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.

وقضت امرأة وفتاة في الهجوم وأصيب عدة أشخاص، وفق ما قال قائد شرطة مدينة ساينت لوي، مايك ساك.

ولفت الأخير إلى أن رجال الشرطة تبادلوا إطلاق نار مع منفذ الهجوم لدى وصولهم إلى المكان بعد ورود اتصال على الخط الساخن للطوارئ، وأصيب المعتدي وتوفي متأثرا بجروحه.

وقال ساك "يبدو أن المشتبه به يبلغ نحو 20 عاما ولم يتم تحديد هويته بشكل نهائي بعد".

ويعدّ إطلاق النار، خصوصا في الصروح التربوية، آفة في الولايات المتحدة، ففي مايو، قتل مراهق 19 تلميذا ومدرّستين في مدرسة ابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس.

والاثنين، أقر مراهق أمريكي بذنبه لجهة قتله أربعة طلاب العام الماضي في مدرسته الثانوية في ميشيغن بمسدس.

المصدر: أ ف ب

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