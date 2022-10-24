مصر.. الملحن حلمي بكر يكشف مفاجأة حول تعاطي شيرين المخدرات قبل حسام حبيب (فيديو)

تحدث الملحن المصري الكبير حلمي بكر عن أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب، التي أثارت الجدل مؤخرا بعد إعلان شقيقها محمد عبدالوهاب تعاطيها للمخدرات.

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وقال حلمي بكر، خلال لقائه في برنامج "قعدة ستات": "أنا اللي اقول المطرب هنا بيغني صح، التعاطي يفقد الإنسان أعصابه، أي المقام يهتز، لو غنى هتبقى مصيبة، وكذا حفل لشيرين بلاقي المقام اهتز".

وأضاف بكر: "شيرين في يوم من الأيام كانت عظيمة، وكانت هتبقى أعظم، أنا اللي أقول على عيوبها وهي واقفة على المسرح، وكانت عظيمة في البداية أيام ما طلعت مع تامر حسني".

وتابع: "موضوع مخدرات شيرين كان قبل حسام حبيب، لكن هو أيضا مدان".

المصدر: مصراوي