أول تعليق رسمي في مصر على حالة الفنانة شيرين عبد الوهاب

علق مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مساعد وزيرة التضامن في مصر، عمرو عثمان، على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب ومسؤولية شقيقها ووالدتها، خلال الفترة الماضية.

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلق على حالة شيرين عبد الوهاب ويفجر مفاجأة حول ما فعله شقيقها لإجبارها على العلاج



تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/i1XQCEZneq#يحدث_في_مصر#MBCMASRpic.twitter.com/GBOZuT1iSA — MBC مصر (@mbcmasr) October 18, 2022

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وقال عثمان، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج يحدث في مصر، مساء الثلاثاء: "القانون يمنح أسرة المتعاطي علاجه إجباريا بناءً على تقرير طبي لأنه يمثل خطرا على نفسه أو أسرته".

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: القانون يتيح لأسرة المريض من الدرجة الأولى إجبار المتعاطي على العلاج الجبري.

وأكد عثمان: "المتابعة هي أساس نجاح التعافي من الإدمان وضمان عدم حدوث انتكاسة وعودة للتعاطي، وهناك أثرياء من الدول العربية يطلبون العلاج من الإدمان في مصر بمراكز العزيمة".

وأردف تصريحاته بمثال قائلا: "المتهم في حادث الإسماعيلية مثل بجثة الضحية، وفصل الرأس عن الجسد بسبب تعاطيه المخدرات التخليقية، مثل مخدر الشابو والاستروكس"، مشيرًا إلى أن المخدرات التخليقية تؤدي إلى العديد من الأمراض والاضطرابات النفسية.

وذكر أنه قبل جائحة كورونا كانت نسبة المتعاطين للمخدرات 8% وبعد الجائحة بلغت 18%، مضيفًا: "ننصح دومًا بفصل المتعاطي عن البيئة والأماكن والأشخاص التي قد تذكّره بالإدمان النشط، وهذا الأمر من أساسيات التعافي".

المصدر: القاهرة 24