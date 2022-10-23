بعد ضجة كبيرة في واقعة عامل النظافة بمصر.. وسائل إعلام تكشف حقيقة إغلاق فرع "كشري التحرير" (فيديو)

كشف مصدر في سلسلة مطاعم "كشري التحرير" في مصر، لشبكة "مصراوي"، عن حقيقة إغلاق فرع شارع التحرير بالدقي، عقب ضجة كبيرة أثارها مقطع فيديو لمنع عامل نظافة من تناول الطعام داخل الفرع.

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ونقل موقع "مصراوي" عن المصدر قوله إن "كل ما ينشر في الأمر غير صحيح، وأن الأمر تمت معالجته اليوم، بعد معاقبة الموظف المسؤول".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية بمقطع فيديو يظهر رفض إدارة فرع كشري التحرير جلوس أحد عمال النظافة داخل صالة المطعم، ما أثار انتقادات واسعة لهذا التصرف.

بسبب ملابسه.. طرد عامل نظافة من مطعم كشرى التحرير.. والأخير دفعت ثمن الأكل pic.twitter.com/X6pZg02QqC — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) October 21, 2022

وفي هذا الصدد، أوضح مصدر مسؤول داخل مجموعة مطاعم كشري التحرير لـ"مصراوي" أن إدارة المطاعم اتخذت إجراءات فورية لمعالجة الأمر.

وأضاف المصدر: "الواقعة حدثت في فرع الدقي بشارع التحرير، وبعد التحقيق، تبين أن ما حدث سوء تفاهم، والصور الملتقطة لعامل النظافة تظهر حصوله على الطعام، لكن إدارة المطاعم قررت معاقبة الموظف المسؤول".

المصدر: "مصراوي" + "القاهرة 24"