 
مباشر
عاجل
الداخلية التركية لأول مرة تعلن عن عملية خاصة في شمال سوريا واعتقال 9 عناصر من "داعش"

بعد ضجة كبيرة في واقعة عامل النظافة بمصر.. وسائل إعلام تكشف حقيقة إغلاق فرع "كشري التحرير" (فيديو)

مجتمع

بعد ضجة كبيرة في واقعة عامل النظافة بمصر.. وسائل إعلام تكشف حقيقة إغلاق فرع
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u16l

كشف مصدر في سلسلة مطاعم "كشري التحرير" في مصر، لشبكة "مصراوي"، عن حقيقة إغلاق فرع شارع التحرير بالدقي، عقب ضجة كبيرة أثارها مقطع فيديو لمنع عامل نظافة من تناول الطعام داخل الفرع.

إقرأ المزيد
مصر.. تحذيرات رسمية من خطر تحدي ''كتم الأنفاس'' (فيديو)
مصر.. تحذيرات رسمية من خطر تحدي ''كتم الأنفاس'' (فيديو)

ونقل موقع "مصراوي" عن المصدر قوله إن "كل ما ينشر في الأمر غير صحيح، وأن الأمر تمت معالجته اليوم، بعد معاقبة الموظف المسؤول".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية بمقطع فيديو يظهر رفض إدارة فرع كشري التحرير جلوس أحد عمال النظافة داخل صالة المطعم، ما أثار انتقادات واسعة لهذا التصرف.

وفي هذا الصدد، أوضح مصدر مسؤول داخل مجموعة مطاعم كشري التحرير لـ"مصراوي" أن إدارة المطاعم اتخذت إجراءات فورية لمعالجة الأمر.

وأضاف المصدر: "الواقعة حدثت في فرع الدقي بشارع التحرير، وبعد التحقيق، تبين أن ما حدث سوء تفاهم، والصور الملتقطة لعامل النظافة تظهر حصوله على الطعام، لكن إدارة المطاعم قررت معاقبة الموظف المسؤول".

المصدر: "مصراوي" + "القاهرة 24"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا