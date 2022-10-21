مصر.. فيديو لـ"كوبري" يثير ضجة عارمة ووسائل الإعلام تكشف التفاصيل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية بعدما تم تداول فيديو لأحد الكباري بشرق القاهرة، وتحديدا بالقاهرة الجديدة ينتقدون فيه ارتفاعه الملحوظ.

ويعود الفيديو لمحور الدكتورة سميرة موسى، والذي يعد واحدا من أهم المحاور الجديدة التي تم تنفيذها بمعدلات تنفيذ وفقا للجداول الزمنية المحددة والجودة المطلوبة، من أجل تحقيق الربط مع شبكة الطرق والمحاور التي أصبحت تصل إلى جميع أرجاء القاهرة الكبرى.

ويقع المحور ضمن عدد من المحاور الرئيسية بشرق القاهرة لعل أبرزها محور جيهان السادات، الرابط بين مناطق وسط البلد وميدان رمسيس حتى طريق الأوتوستراد، فضلًا عن محور حسب الله الكفراوي، الذي يربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي حتى حي الأسمرات.

ويصل ارتفاع محور الدكتورة سميرة فرج أعلى محور المشير طنطاوي، وتحديدا عند منطقة المنصة، لأكثر من 25 مترا، وتم مراعاة المعايير العالمية في تنفيذ مثل هذه المشروعات والارتفاعات وفقا للمواصفات والأكواد في هذا الشأن، كما تم التنسيق عند تنفيذ المحور مع الهيئة القومية للأنفاق بما لا يتعارض مع الأعمال التي تقوم بها والخاصة بالمورونيل.

قال الدكتور مظهر صالح أستاذ الطرق والكباري بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن تنفيذ الكباري والمحاور المعلقة بشكل عام في مصر يتم وفقا لاشتراطات محددة، لعدم تأثرها أو حدوث أي خلل بها مستقبلاً.

وأضاف أن مشروعات الكباري والمحاور و التي تكون بارتفاعات كبيرة عن سطح الأرض يتم فيها استخدام كمر حديدي ليكون الارتفاع بشكل تدريجي وعدم الإعتماد الكلي على الأعمال الخراسانية.

المصدر: القاهرة 24