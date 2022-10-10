مصر.. محامي حسني مبارك يغادر المستشفى

ذكرت صحف مصرية أن المحامي فريد الديب الذي سبق أن تولى الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خرج من المشفى بعدما تحسنت حالته الصحية.

ونقلت "المصري اليوم" عن المحامي أشرف نبيل أن الحالة الصحية للديب تحسنت، وأشار إلى أن الأخير غادر المستشفى، وتوجه إلى منزله، بعد تماثله للشفاء.

وذكرت "صدى البلد" أن الديب دخل في حالة صحية سيئة الأسبوع الماضي تقرر على إثرها نقله إلى المستشفى.

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وكانت شائعات عدة ترددت في مصر أواخر الشهر الماضي، تزعم بوفاة المحامي المعروف في مرافعاته في القضايا الجنائية، إضافة إلى دفاعه عن مبارك.

وسبق للديب أن نشر توضيحات حول حالته الصحية عبر "فيسبوك"، كما نقلت عنه صحيفة "الشروق" يوم 29 من الشهر الماضي، وصفه للشائعات التي تتحدث عن وفاته بأنها "سخيفة"، وحسب الصحيفة فقد سبق للديب أن أعلن اعتزاله المرافعة الشفهية أمام المحاكم بسبب مرضه.

المصدر: وسائل إعلام مصرة + RT