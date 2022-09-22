مصر.. محامي مبارك ينسحب من أخطر قضايا الفساد في البلاد

أعلن مصدر مقرب من المحامي فريد الديب، انسحابه من الدفاع عن المتهم الأول محمد الأشهب في قضية رشوة وزارة الصحة.

إقرأ المزيد

وتنحى الديب عن كتابة مذكرة النقض الخاصة به، فيما أكد مصدر انسحابه من القضية.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، للمتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة، محمد عبد المجيد الأشهب، ومعاقبة المتهم الرابع محمد أحمد البحيري، بالحبس سنة مع الشغل، وإعفاء المتهمين الثاني والثالث السيد عطية، ومحمد حسام، من الأحكام الجنائية.

يذكر أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي كان قد أحال 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة طلب 5 ملايين جنيه رشوة، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى، على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه.

المصدر: القاهرة 24