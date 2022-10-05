ياسر الرميان يتحدث عن أول لقاء جمعه بالأمير محمد بن سلمان (فيديو)

تحدث محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، عن أول لقاء جمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وفي لقاء مع برنامج "ثمانية"، أوضح ياسر الرميان أنه تلقى اتصالا من الديوان الملكي طلبوا منه الحضور لمقابلة ولي العهد، مشيرا إلى وصوله لمبنى الديوان الملكي وهيبة المكان.



وأكد الرميان أنه كان في غاية السعادة عندما تم اختياره لصندوق الاستثمارات العامة.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي معرفة أو مقابلة سابقة له بالأمير محمد بن سلمان، وأن هذه كانت المرة الأولى التي يلتقي فيها بولي العهد، موضحا أن هذا اللقاء لم يكن يخص صندوق الاستثمارات العامة، ولكنه كان لتأسيس مركز اتخاذ دعم القرار بالديوان الملكي.

وقال الرميان إن فكرة ولي العهد كانت بأن القرارات المطروحة تكون مبنية على الرأي.

متى بدأت رحلة التحوّل الحقيقية للصندوق؟ وما حكاية تعيينه في هذا المنصب؟ وما أسباب استثمار الصندوق في قطاعي الترفيه والرياضة؟

أحدث حلقات #بودكاست_سقراط مع ياسر الرميّان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة.

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المصدر: RT