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هل يستحق خفض إنتاج النفط تعريض العلاقة الأمريكية ⁧‫السعودية‬⁩ للخطر؟ وزير الطاقة السعودي يرد (فيديو)

أخبار العالم العربي

هل يستحق خفض إنتاج النفط تعريض العلاقة الأمريكية ⁧‫السعودية‬⁩ للخطر؟ وزير الطاقة السعودي يرد (فيديو)
AFP
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لسؤال طرح على وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عما إذا كان خفض إنتاج النفط يستحق تعريض العلاقة الأمريكية ⁧‫السعودية‬⁩ للخطر.

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وسائل إعلام نقلا عن مصادر:
وسائل إعلام نقلا عن مصادر: "أوبك+" وافقت على خفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل يوميا

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يظهر لحظة دخول الأمير عبد العزيز بن سلمان لمقر اجتماع أوبك في فيينا، حيث سألته مراسلة قناة "CNBC":"هل خفض الإنتاج يستحق تعريض العلاقة الأمريكية ⁧‫السعودية‬⁩ للخطر؟.

ليرد الأمير قائلا: ""أنصحكم بالاستمتاع بالشمس أنه يوما مشمس".

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة، أن مجموعة "أوبك+" وافقت في اجتماعها اليوم الأربعاء على خفض إنتاج المجموعة بمعدل مليوني برميل يوميا.

لكن لم يتم الكشف عن الفترة الزمنية التي يخطط أن يشملها تخفيض الإنتاج الجديد.

المصدر: RT

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