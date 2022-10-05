هل يستحق خفض إنتاج النفط تعريض العلاقة الأمريكية السعودية للخطر؟ وزير الطاقة السعودي يرد (فيديو)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لسؤال طرح على وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عما إذا كان خفض إنتاج النفط يستحق تعريض العلاقة الأمريكية السعودية للخطر.
وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يظهر لحظة دخول الأمير عبد العزيز بن سلمان لمقر اجتماع أوبك في فيينا، حيث سألته مراسلة قناة "CNBC":"هل خفض الإنتاج يستحق تعريض العلاقة الأمريكية السعودية للخطر؟.
ليرد الأمير قائلا: ""أنصحكم بالاستمتاع بالشمس أنه يوما مشمس".
قبل قليل وقبل إجتماع أعضاء منظمة أوبك + مراسلة شبكة CNBC تسأل وزير الطاقة "هل خفض الإنتاج يستحق تعريض العلاقة الأمريكية #السعودية للخطر؟ pic.twitter.com/XDnKUUFpCq— عـبدالله الخريّف (@AbdullahK5) October 5, 2022
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة، أن مجموعة "أوبك+" وافقت في اجتماعها اليوم الأربعاء على خفض إنتاج المجموعة بمعدل مليوني برميل يوميا.
لكن لم يتم الكشف عن الفترة الزمنية التي يخطط أن يشملها تخفيض الإنتاج الجديد.
المصدر: RT