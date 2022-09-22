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مصر.. دفن جثمان الفنان هشام سليم بحضور عدد من الفنانين

مجتمع

مصر.. دفن جثمان الفنان هشام سليم بحضور عدد من الفنانين
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انتهت صلاة الجنازة على جثمان الفنان المصري هشام سليم، الذي رحل صباح اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.

وتم دفن جثمان الفنان سليم بمقابر 6 أكتوبر على طريق الواحات، حيث حرص عدد من نجوم الفن، على حضور صلاة الجنازة والقاء نظرة الوداع الأخيرة، على صديق مشوارهم الفني، ومنهم الإعلامي رامي رضوان وزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان أحمد عبد العزيز.

وبين الحضور كان الفنانون شهيرة، وخالد النبوي، إلهام شاهين، خالد النبوي، عبير صبري، حنان مطاوع، مها أحمد، وعمرو محمود ياسين، رياض الخولي، أحمد عبد العزيز، مها أحمد، مجدي كامل، كريم عبد العزيز، دارين حداد، ورئيس نادي الأهلي الأسبق محمود طاهر، وأشرف زكي.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا عبر حسابها حذرت  المصورين والصحفيين، والحضور في الجنازة من حدوث أي شغب في جنازة هشام سليم.

وقالت في بيانها: تهيب نقابة المهن التمثيلية بالمصورين والصحفيين والجمهور الحاضرين لجنازة الفنان الكبير هشام سليم الالتزام بالقواعد المتعارف عليها، واحترام حق ذوي الراحل في الخصوصية.

المصدر: القاهرة 24

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