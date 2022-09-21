فنان مصري يرد على محمد رمضان بعد سخريته من تأدية دور صبي راقصة

رد الفنان المصري الكبير، فاروق فلوكس، على تصريحات الفنان محمد رمضان الأخيرة، وسخريته منه لتجسيد دور صبي راقصة، مشيرًا إلى أنه لن يتمكن من إتقان الشخصية مثله.

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وأكد فاروق فلوكس في تصريحات صحفية، "أنا ماعملتش دور صبي الرقاصة فقط، أنا عملت أدوار تانية مهمة، وكتير فالجيل الحالي يتمنوا يقدموا نفس الأدوار دي، وده لأهميتها".

وتابع: "عملت دموع في عين وقحه، بطولة عادل إمام، ودي لغة الفن اللي مابتمشيش بنوعية واحدة، جميع أدواري اللي قدمتها على مدار مشواري الفني بقدم شخصيات مختلفة، وهي دي اللي الناس بتصدقها".

وعن مهاجمة محمد رمضان للفنان القدير الراحل فريد شوقي، قال فلوكس: "محمد رمضان ممثل كويس ماقولناش حاجة، بس لازم يروح يعالج نفسه عند دكتور نفسي".

وتابع: "كون أنه ديما بيقارن نفسه بالكبار، وبيقلل من قيمتهم الفنية والشخصية، وهو لسه مهما كان مابقالوش كتير في الساحة الفنية، يدل على أنه غير سوي، وأنه من الشخصيات الحقودة دائما على الأنجح منه، وهو شاء أو أبى فهو جنب فريد شوقي وغيره من زمن الفن الجميل فنان صغير جداً طبعا".

وتابع فاروق فلوكس: "اللي يعيش عصر فريد شوقي هايعرف أن مكنش في شباب بيمسك السلاح في أيده وهو رايح الفرح، ولا كان فيه شباب بتقتل عشان المخدرات، زمان كل الشباب رجالة بجد عشان كان فيه حاجة اسمها حرب، وهو طبعا استحالة هايفهم حاجة زي كده".

وتابع فاروق فلوكس حديثه قائلا: "فريد شوقي كان الملك في المجال ولا يزال الملك، لكن أنت بقا ملك ايه؟ ملك الحواري للشوارع والعيال البايظة، ولا ملك المهرجانات والإسفاف؟، لا بد من معالجة محمد رمضان نفسياً، مع احترامي ليه وهو ممثل شاطر".

وخلال حديثه وجه فاروق فلوكس نصيحة لمحمد رمضان قائلا: "أرجو منك متهاجمش القمم القديمة ولا الحديثة، عمر حد مننا طلع قال أنا نمبر واحد في العالم، ليه يا محمد يابني ده من تواضع لله رفعه".

وكان الفنان محمد رمضان قام بمهاجمة الفنان فاروق فلوكس، خلال لقائه الإعلامية نجوى إبراهيم المذاع على قناة النهار، وقال: "فيه فنان كبير عمل أشياء أرفض أن أفعلها، عمل أدوار صبي عالمة ولو هاشحت مش هبقى زيه ولا هاقدم الأدوار دي".

وقام أمس الفنان أحمد فلوكس بالرد عليه بعد هجومه، وقال له: "أنت طبعا هاترفض دور صبي الرقاصة عشان انت نمبر 1 وعينك على دور الرقاصة نفسها، وفعلا أنت أخلاقك أخلاق صبي رقاصة".

المصدر: أخبار اليوم