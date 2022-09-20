فنانة مصرية تعلق على تسريب مشهد جرئ لها مع محمد رمضان

تحدثت الفنانة المصرية، وفاء عامر، عن المشهد الجرىء الذي جمعها بالفنان محمد رمضان في مسلسل "نسر الصعيد".

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وقالت عامر: "أستطيع أن أقول لا وبعنف ضد أي حاجة ضد مبادئ، وأنا منذ 15 عاما أدواري متغيرة، أنا قمت بتمثيل المشهد في الساعة السادسة صباحا وقرأت سيناريو المشهد بسرعة وهو مشهد مضاف، ولا أعرف كيف تم تسريبه".

وأضافت: "فور الانتهاء من تصوير المشهد وأنا في سيارتي قمت بترك رسالة إلى الاستاذ جمال العدل، وكان نايم وفور استيقاظه قال لي إنني سأشاهد المشهد ولو هناك أي ملاحظات أو إخلال بالسياق الدرامي سأحذفه".

وتابعت: "بالفعل، تم حذف المشهد ولا أعرف حتى الآن كيف تم تسريبه، ووقت تصوير المشهد لم أفهم المقصود من الكلمة التي قيلت، ولا أحب أن أسمعها أو يتم تفسيرها مرة أخرى".

وعن خلافها مع الفنانة درة بسبب وضع الأسماء على تتر المسلسل أجابت: "أنا لا أدخل في خلاف مع أحد.. بالعكس درة قدمت أداء متميزا مؤخرًا في حلقات زي القمر، ولكن مسألة وضع الأسماء على التتر أنا كنت أري أن لي تاريخا فنيا أكبر منها، وهي كانت قد مضت ووافقت على المشاركة في العمل قبلي، وجهات نظر مختلفة لي ولها، والعمل كان فرصة لي ولها على مسار البطولة، واتصالحنا بعد ذلك، والأمر برمته اختلاف في وجهات النظر".

المصدر: المصري اليوم