مصر.. مشتبه في إصابته بفيروس جدري القردة يكشف عن حالته الصحية

كشف المواطن المصري المشتبه في إصابته بفيروس جدري القردة "ع. ج"، أنه خرج من مستشفى حميات المنصورة، فور ظهور نتيجة التحليل المعملية، التي بينت سلبية الإصابة بهذا الفيروس.

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وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضح المواطن المصري "ع. ج" أنه "متواجد في منزل أسرته القديم، الذي عزل فيه نفسه سابقا، قبل نقله للمستشفى، بمحافظة الدقهلية، يجالس بعض من أصدقائه"، حيث قال: "أنا في البيت..لو النتيجة إيجابي ما كانوش سابوني، أنا خرجت من المستشفى والتحاليل طلعت سلبي، وقاعد مع صحابي على القهوة".

كما أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان لموقع "القاهرة 24"، خروج المصري المشتبه في إصابته بجدري القرود، من مستشفى حميات المنصورة، موضحة أن المواطن خرج من المستشفى، بعد ظهور نتيجة التحاليل المعملية، التي أفادت بسلبية الإصابة بمرض جدري القردة.

المصدر: "القاهرة 24"