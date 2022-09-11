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الناشط وائل غنيم يعلن عودته إلى مصر

مجتمع

الناشط وائل غنيم يعلن عودته إلى مصر
فيسبوك
وائل غنيم
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أعلن الناشط السياسي وائل غنيم، والذي يعرف كأحد مفجري ثورة يناير 2011 في مصر، عودته إلى القاهرة، في زيارة عائلية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر وائل غنيم صورة ورقة تظهر أنه عاد على متن طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران"، وتبين من بياناته الشخصية المدونة أن زيارته لــ"غرض مؤقت".

وعلق غنيم قائلا: "الحمد لله على لطفه وكرمه.. وصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي وسعيد بالتواجد وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي..شكرا على كل رسائلكم الجميلة، وربنا يباركلكم على حبكم واحترامكم وتفهمكم".

وتحول وائل غنيم لأحد أبرز رموز ثورة يناير، بل واعتبره البعض "مفجرا للثورة" و "العقل المدبر لها"، وذلك لدوره من خلال صفحة "كلنا خالد سعيد" على "فيسبوك"، التي أسسها تزامنا مع أحداث مقتل الشاب المصري خالد سعيد، على يد عناصر أمنية، التي كانت أول جهة وصاحبة أول دعوة تطالب وتشجع الشباب على المشاركة في مظاهرات يوم 25 يناير، قبل أي جهة سياسية أخرى.

المصدر: RT

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