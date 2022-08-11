مرتضى منصور يسخر من قرار حبسه

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لبعض الشامتين في قرار حبسه في قضية سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

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وأضاف مرتضى في تصريحات متلفزة: "العيال الصغيرة اللي بتقول الصول زكريا، أنا كنت بنيم السجن كله من 5 المغرب وبصحيهم 9".

وأكمل رئيس الزمالك ساخرا: "أريد أن أذهب إلى سجن المزرعة، لأن مجموعي يستحق السجن هناك".

وأتم تصريحاته: "دخلت السجن أكثر من مرة، وأعتز بذلك لأن جميع القضايا والاعتقالات كانت بسبب مواقفي الوطنية المخلصة".

المصدر: المصري اليوم