بعد صدور حكم نهائي بحبسه.. مرتضى منصور يتلقى صدمة جديدة

أكد المستشار القانوني لنادي الأهلي، محمد عثمان، أن رئيس الزمالك، مرتضى منصور، مازال في انتظاره 3 قضايا أخرى مرفوعة عليه من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تحمل صيغة السب والقذف.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في مصر، قضت في وقت سابق اليوم الأربعاء، بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

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وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ "المصري اليوم": "مازالت هناك 3 قضايا محل التحقيق أمام النائب العام تحمل نفس الاتهامات من الكابتن الخطيب ضد مرتضى منصور، من ضمنها فيديو مسجل لرئيس نادي الزمالك يقول من خلاله مصر مفيهاش راجل".

وعن إمكانية ضم الحكم السابق بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، قال المستشار القانوني للنادي الأهلي: "لتنفيذ حكم السنة إلى حكم الشهر يجب أن يكون الحكم الجديد أكثر من شهر لذلك لن يتم ضم الحكمين".

وكان مرتضى منصور، كتب عبر حسابه في موقع "تويتر" بعد صدور الحكم بحبسه لمدة شهر: "بعد قليل بيان بالصوت والصورة للمستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك".

بعد قليل بيان بالصوت والصورة للمستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك . — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) August 10, 2022

وحتى اللحظة، لم يصدر مرتضى منصور أي بيان.

المصدر: "المصري اليوم" + وكالات

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