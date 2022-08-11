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مصر.. حادث تصادم مروع يودي بحياة 11 شخصا

مجتمع

مصر.. حادث تصادم مروع يودي بحياة 11 شخصا
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ارتفع عدد الضحايا في حادث تصادم مروع في مصر بطريق أسوان الزراعي أمام قرية الجعافرة  بين عربة تريلا ومكروباص، إلى 11 حالة وفاة.

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وأفيد في هذا الشأن بأن مشرحة كوم أمبو استلمت 3 جثث، في حين أن مشرحة دراو استلمت 4 جثث، وبعد اكتمال العدد، تم نقل 4 جثث إلى مشرحة أسوان، ليصل عدد الذين لقوا مصرعهم إثر الحادث إلى 11 شخصا إضافة إلى إصابة شخصين، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية. 

مصر.. حادث تصادم مروع يودي بحياة 11 شخصا
gate.ahram.org.eg

وأوضحت "بوابة الأهرام" أن الوفيات الذين تم التعرف عليهم في هذا الحادث لـ"رهوة على حسين تبلغ من العمر 25 عاما، ووالدها على حسين 55 عامًا، ورجب عبد الفراج نور 35 عامًا، وصباح مبارك على 55 عاما، وتم إيداعهم في مشرحتي أسوان وكوم أمبو".

مصر.. حادث تصادم مروع يودي بحياة 11 شخصا
gate.ahram.org.eg

هذا ولا يزال العمل جار للتعرف "على باقي ضحايا الحادث بواسطة ذويهم داخل المشرحتين، وتحت إشراف رؤساء مباحث مراكز شرطة دراو وكوم أمبو وأسوان".

المصدر: بوابة الأهرام

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