"بعد نقله تعسفيا".. موظف مصري يهدد بالانتحار برمي نفسه من أعلى مبنى والمحافظة تعلق (فيديو)

أصدرت محافظة المنيا في مصر بيانا توضيحيا حول فيديو ظهر فيه شاب وهو يعتلي مبنى الوحدة المحلية لمركز مدينة المنيا ويهدد بالانتحار.

وأشارت المحافظة إلى أن عددا من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا حول قيام أحد العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتهديد بالانتحار من أعلى مبني الوحدة المحلية بسبب رفض نقله الى وحدة الرصف وصيانة الطرق بالمحافظة.

وقالت المحافظة في البيان إن محافظ المنيا أسامة القاضي وجّه على الفور بفحص الشكوى وبحث جميع التداعيات الخاصة بالموقف.

وقدمت المحافظة رؤيتها لخلفيات ما جرى مع الموظف، الذي تداولت صحف مصرية منشورا له قال فيه إنه تعرض "لنقل تعسفي" من عمله، بعد أن قام بكشف حالات فساد.

المحافظة قالت إن الموظف محمد أبو السعود كان متعاقدا على العمل بوحدة الرصف بوظيفة سائق، وقالت إنه كان يكثر من الانقطاع عن العمل، ويثير المشاكل، وأن أكثر من مذكرة تم تحريرها ضده "لقيامه بتحريض العاملين والسائقين بالمشروع على الشغب والإضراب وإيقاف العمل، وصدر له أكثر من قرار جزاء".

وبناء على ذلك، حسب المحافظة، تم نقله مع اثنين آخرين "من وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة إلى الوحدة المحلية لقرية تلة"، وقالت إن "إثارته للمشاكل مع زملاءه والتعدي على رؤساءه في العمل، جعل استمراره في العمل يترتب عليه تعطيل هذا المشروع الإنتاجي".

وخلصت المحافظة إلى أن الموظف "يهدف من خلال التهديد بالانتحار إلى العودة لوحدة الرصف والإنشاءات ذلك المرفق الحيوي والذي تم إبعاده منه في 2016 حتى لا يحدث خلل بنظام العمل".

وكان أبو السعود نشر عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن سبب نقله التعسفي من وحدة الرصف وصيانة الطرق، هو تبليغه "عن وقائع فساد مالى وإداري وإهدار للمال العام".

المصدر: RT