مصر.. نجيب ساويرس يعلق على ظهور محمد رمضان مع الفتاة الإسرائيلية

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على أزمة محمد رمضان الأخيرة التي اتهم فيها بالتطبيع للمرة الثانية، بعد ظهوره مع فتاة إسرائيلية خلال حفلته في اليونان.

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وكتب نجيب ساويرس، منشورا عبر تويتر: للي زعلانين من صديقي محمد رمضان أنه أتصور مع واحدة طلعت إسرائيلية.. سؤال يعنى معقولة واحدة مزة كده تيجي تقوللي ممكن أتصور معاك أقولها لا وريني باسبورك الأول، ليرد رمضان عليه في تعليق آخر بإيموشن قلب.

وكان قد أثار محمد رمضان حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الأخيرة بعد التقاطه صورا مع فتاة إسرائيلية، خلال إحيائه حفلا في اليونان الأيام الماضية، ما عرّضه للعديد من الانتقادات، وأثار غضب جمهوره وجميع محبيه، بسبب صوره مع هذه الفتاة.

وقرر محمد رمضان الصمت ما زاد من غضب الجمهور، خاصة أن هذه ليست الصورة الأولى لـرمضان مع شخص إسرائيلي، حيث سبق وظهر وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي، عُمير آدم.

المصدر: القاهرة 24