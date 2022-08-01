صورة تكشف.. الفتاة التي حضنها محمد رمضان خدمت في الجيش الإسرائيلي

كشفت صورة نشرتها وسائل الإعلام المصرية أن الفتاة المثيرة للجدل التي حضنها محمد رمضان خلال حفله الأخير في اليونان، خدمت في الجيش الإسرائيلي.

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أوضحت خبيرة الشؤون الإسرائيلية سارة شريف، في صفحتها الشخصية عبر فيسبوك، أن الفتاة في أحضان الفنان المصري هي إسرائيلية يهودية من بيت شميش، وكانت مجندة في الجيش الإسرائيلي.. ولكن من غير المؤكد أن محمد رمضان كان يعرف جنسيتها أو هويتها.

وأشعل محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي بصورتين له مع الفتاة، حيث تصادف وجودها معه في حفله الغنائي الذي أقامه في اليونان مساء الجمعة الماضي.

المصدر: صدى البلد