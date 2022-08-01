مصر.. محمد رمضان يثير الجدل باحتضان مجندة إسرائيلية بملابس مثيرة (فيديو)

أثار الفنان المصري محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورته محتضنا فتاة إسرائيلية تدعى مايا زكريا.

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وأشعل محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي بصورتين له مع الفتاة، والتي تبين أنها كانت مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي، وتصادف وجودها مع محمد رمضان في حفله الغنائي الذي أقامه في اليونان، مساء الجمعة الماضية.

وأوضحت خبيرة الشؤون الإسرائيلية سارة شريف، في صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن "الفتاة في أحضان الفنان المصري هي إسرائيلية يهودية من بيت شميش، وكانت مجندة في الجيش الإسرائيلي.. ولكن مش مؤكد أن محمد رمضان كان يعرف جنسيتها أو هويتها".

وتعد هذه هي الواقعة الثانية المثيرة للجدل للفنان محمد رمضان مع إسرائيليين، حيث انتشرت صورا له عام 2020 وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي المعروف عومير آدم في دبي.

المصدر: فيتو + صدى البلد