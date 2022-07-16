محمد رمضان عن اتهامه بنشر العنف: شكيت إني سبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

قال الفنان والممثل المصري محمد رمضان إنه دائما يسمع الاتهامات بترويجه لثقافة العنف في الشارع.

وأوضح: "أي جريمة أو أزمة كبيرة تقع ليس في مصر فقط، بل في الوطن العربي يتم إلصاقها بأفلام محمد رمضان ومسلسلاته وأغانيه مما جعلني للحظة أشك أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أنا السبب فيها".

واستكمل رمضان حديثه، أن الفن صورة مصغرة عن الواقع، وكل ما قدمناه في الدراما كان مستوحى من الواقع، وليس العكس وللحقيقة الواقع أقسى من أي دراما مهما قدمناها في السينما والدراما من أمور لا يصدقها عقل يبقى ما يحدث في الواقع فوق خيال البشر.

وكشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل مسلسله الجديد "العمدة" والذي من المقرر عرضه في رمضان 2023.

وقال محمد رمضان خلال حواره مع "سكاي نيوز": "أقدم أنا ومحمد سامي عمل سيليق بالمشاهد، ويعتبر مسلسل العمدة سيليق بكل الطبقات والفئات الاجتماعية والعمرية وبالتأكيد العمل لن يشبه قصة المسلسلات التي قدمتها سابقا، ولكن الطريقة تشبه طريقتنا في مسلسل الأسطورة".

وأضاف محمد رمضان: "أقدم في مسلسل العمدة شخصية صعبة جدا، وأجسد شخصية جعفر العمدة، كل مسلسلاتنا حملت علاقة طيبة بين جهاز الإعلام في مصر وبين وسائل الإعلام في الشرق الأوسط، ومسلسلي سيعرض في مصر وعلى إحدى القنوات الكبيرة في الوطن العربي".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري