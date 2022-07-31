"كنت بهزر".. رد مفاجئ من صاحب شائعة إلغاء قائمة الزوجية في مصر

علق الدكتور إسلام عبد المقصود على كتابته منشورا أشاع فيه إلغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر بطريقة ساخرة.

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وقال إسلام عبد المقصود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة إن "البوست (المنشور) كان غرضه الهزار مع طلابه بجامعة الاسكندرية وقام الطلاب بمشاركته حتى وصل إلى ترند".

واعتبر عبد المقصود أن "قائمة المنقولات الزوجية يتم استغلالها بطريقه سيئة بسجن الشباب بدون سبب"، لافتا إلى أن "القائمة جلعت الزواج وجاهة، بعيد عن المشاركة بين شخصين في الحياه".

وأضاف: "منذ 10 سنوات كانت لا توجد كتابة قائمه في الإسكندرية وبعض المناطق ترفض كتابتها حتى الآن".

وكان منشور إلغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر قد أثار ضجة كبيرة في البلاد، حيث تفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT