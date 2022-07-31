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فارس حميدة مغني "مفيش صاحب بيتصاحب" يترك المهرجانات ويطلق أنشودة دينية

الثقافة والفن

فارس حميدة مغني
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قرر فارس حميدة، مطرب المهرجات السابق، عضو فريق "أولاد سليم اللبانين" وصاحب مهرجان "مفيش صاحب يتصاحب"، ترك غناء المهرجانات والاتجاه إلى غناء الابتهالات والأنشودات الدينية.

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وشارك فارس حميدة، صاحب الـ20 عاما، أحد الابتهات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وقناته الخاصة على موقع "يوتيوب".

وطرح فارس حميدة، أولى أنشوداته الدينية تحت اسم "العليل- فكيف السبيل إلى أن أتوب"، حيث علق قائلا: "مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة فى عالم مليء بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة الى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل".

المصدر: RT

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