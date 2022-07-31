فارس حميدة مغني "مفيش صاحب بيتصاحب" يترك المهرجانات ويطلق أنشودة دينية

قرر فارس حميدة، مطرب المهرجات السابق، عضو فريق "أولاد سليم اللبانين" وصاحب مهرجان "مفيش صاحب يتصاحب"، ترك غناء المهرجانات والاتجاه إلى غناء الابتهالات والأنشودات الدينية.

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وشارك فارس حميدة، صاحب الـ20 عاما، أحد الابتهات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وقناته الخاصة على موقع "يوتيوب".

وطرح فارس حميدة، أولى أنشوداته الدينية تحت اسم "العليل- فكيف السبيل إلى أن أتوب"، حيث علق قائلا: "مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة فى عالم مليء بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة الى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل".

المصدر: RT