وجه لها عدة طعنات.. مقتل اليوتيوبر المغربية دانا العتيبي على يد زوجها السابق (صور)

قتلت اليوتيوبر المغربية، دانا العتيبي، اليوم الاثنين، على يد زوجها السابق، براينت تيخادا كاستيلو، حيث سدد لها عدة طعنات في هاواي الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أن دانا كانت حاملا في شهرها الثالث، مشيرة إلى أن زوجها جندي في مشاة البحرية الأمريكية، وقد قام بطعنها حتى الموت على طريق سريع في هاواي.

يشار الى أن دانا العتيبي فتاة مغربية الأصل تحمل الجنسية الأمريكية وتعيش في الولايات المتحدة، وبلدها الأصلي الأرجنتين.

اختارت اسمها ليكون من قبيلة شهيرة في السعودية لشهرتها بين معجبيها، وهي من أبرز الشخصيات وأكثرها شهرة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على "سناب شات".

المصدر: وكالات