مصر.. 3 أبناء عمومة يرتكبون جريمة مروعة في عيد الأضحى بسبب فتاة

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل مقتل طالب أزهري والتخلص من جثته في مياه ترعة بنطاق مركز شرطة الحسينية في محافظة الشرقية.

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تبين أن المتهمين 3 أبناء عمومة أنهوا حياة المجني عليه بعدما تحصل على صور خاصة بفتاة من عائلتهم وأخذ في تهديدها بنشر تلك الصور، فما كان منهم إلا أن عقدوا العزم على الخلاص منه وقتله.

التحريات أفادت كذلك بأن المتهمين قد أنهوا حياة المجني عليه وألقوا بجثته في مياه الترعة بعدما تحصلوا على هاتفه المحمول، الذي يحتوي على الصور الخاصة بالفتاة، فيما وجهت لهم جهات التحقيق تهمة القتل العمد وقررت حبسهم جميعا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وجاء البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا بالعثور على جثة طالب بالفرقة الثالثة في كلية الشريعة والقانون بفرع جامعة الأزهر، وذلك في مياه الترعة الكبيرة بناحية قرية البركاتية التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية.

وتم انتشال الجثة من المياه داخل كيس قمامة، فيما توصلت المعلومات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في وفاة المجني عليه، وأفادت أسرته بأنه قد قتل على يد 3 أشخاص.

المصدر: القاهرة 24