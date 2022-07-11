السعودية.. هدية من الملك سلمان للحجاج المغادرين

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة بدأت توزيع هدية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على الحجاج المغادرين لبلادهم.

وبحسب "واس" بدأت الوزارة بتوزيع "هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وبمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية، على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية، والعاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية".

وأشار وزير الشؤون الإسلامية، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إلى أن "الوزارة ستبدأ عملية توزيع الهدية التي تبلغ مليون نسخة من القرآن الكريم على حجاج بيت الله الحرام المغادرين إنفاذا للتوجيه السامي الكريم، الذي يأتي استمرارا للعناية العظيمة والاهتمام البالغ من القيادة في خدمة القرآن الكريم، واتساقا مع رسالة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي".

المصدر: "واس"