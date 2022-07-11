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الشيخ عبد الله بن زايد يعلق على ما قاله رجل أمن سعودي للحجاج الإماراتيين في مكبر الصوت (فيديو)

مجتمع

الشيخ عبد الله بن زايد يعلق على ما قاله رجل أمن سعودي للحجاج الإماراتيين في مكبر الصوت (فيديو)
AP Amr Nabil
الكعبة المشرفة
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علق وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على ما قاله رجل أمن سعودي خلال تنظيم مسيرة الحجاج الإمارتيين.

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وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر احتفاء رجل أمن سعودي بالحجاح الإماراتيين، حيث قال خلال مكبر الصوت : "حجاج دولة الإمارات على يمين.. عيال زايد يمين" (في إشارة إلى الشيخ الراحل زايد آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة).

وعلق الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على مقطع الفيديو قائلا: "يالله تجعل السعودية من أهل اليمين".

المصدر: RT

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