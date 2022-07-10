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بفارق 24 عاما.. نشر صورتين "تاريخيتين" للملك السعودي والأمير محمد بن سلمان خلال موسم الحج (صور)

مجتمع

بفارق 24 عاما.. نشر صورتين
AP Saudi Press Agency
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صورتان "تاريخيتان" بينهما نحو 24 عاما، تجمعان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، في موسم الحج.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت "دارة الملك عبد العزيز"، وهي مؤسسة متخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية، الصورتين، معلقة بالقول: "في صورة تاريخية، توثق متابعة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لراحة حجاج بيت الله الحرام، حيث يحظى الحرمان الشريفان على مرّ الزمن برعاية فائقة ودقيقة منهما، أيدهما الله.. تحت مظلة بسلام آمنين".

وبينت  الصورة الأولى التي نشرت، الملك سلمان جالسا وبجواره الأمير محمد مرتديين ملابس الإحرام، خلال حج عام 1419 هجري (عام 1999)، وأظهرت الصورة الثانية التي نشرتها الدار أيضا الملك سلمان وولي عهده خلال تأديتهما صلاة العيد لهذا العام.

وأشارت الدار إلى أن هاتين الصورتين بمثابة توثيق لمتابعة خادم الحرمين وولي عهده لراحة حجاج بيت الله الحرام.

المصدر: RT

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