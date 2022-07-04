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وسم حان وقت المقاطعة يتصدر"تويتر" بعد رد فعل "عنصري" لشركة ملابس تركية بحق العرب

مجتمع

وسم حان وقت المقاطعة يتصدر
Twitter
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حول مجموعة من الشباب العرب جملة كتبت على أحد قمصان الأطفال لشركة الملابس التركية "LC Waikiki"، من حان وقت اللعب إلى حان وقت المقاطعة.

وتصدر وسم حان وقت المقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي و"تويتر" بعد أن قامت الشركة بسحب القميص الذي كتب عليه باللغة العربية، إثر انتقادات بعض العملاء الأتراك الذين اعتبروا أن هذه الجملة "تهدد الهوية التركية".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب مع هذا الحدث معتبرين، أن سحب القمصان من السوق هو "عنصرية" بحق العرب ولغتهم، لاسيما أن الشركة تقوم بالكتابة على منتجاتها بلغات عدة.

بعد ذلك أصدرت الشركة بينا تعلن فيه: "مرحباً، نحن، إل سي وايكيكي، نعمل في 56 دولة. نقدم منتجات مناسبة للغات وثقافات البلدان للبيع في تلك الدول. ​​لقد قررنا أن هذا المنتج، المخصص للخارج، وضع أيضاً للبيع في تركيا بسبب خطأ منهجي، وقمنا بإزالته من العرض المحلي".

المصدر: Social media

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