وسم حان وقت المقاطعة يتصدر"تويتر" بعد رد فعل "عنصري" لشركة ملابس تركية بحق العرب

حول مجموعة من الشباب العرب جملة كتبت على أحد قمصان الأطفال لشركة الملابس التركية "LC Waikiki"، من حان وقت اللعب إلى حان وقت المقاطعة.

وتصدر وسم حان وقت المقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي و"تويتر" بعد أن قامت الشركة بسحب القميص الذي كتب عليه باللغة العربية، إثر انتقادات بعض العملاء الأتراك الذين اعتبروا أن هذه الجملة "تهدد الهوية التركية".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب مع هذا الحدث معتبرين، أن سحب القمصان من السوق هو "عنصرية" بحق العرب ولغتهم، لاسيما أن الشركة تقوم بالكتابة على منتجاتها بلغات عدة.

لن أشتري شيئًا من محلات lcwaikiki بعد اليوم، لأنها اعتبرت الكتابة بالعربية على الملابس خطأ يوجب الاعتذار، في حرص منها على الزبون العنصري الوضيع أمام مبادئ الأخلاق الأساسية.#مقاطعةlcwaikiki#lcwaikikiboykotpic.twitter.com/w34gAINWzB — Jaber Albakri (@Albakri1Jaber) July 2, 2022

تحت شعار #حان_وقت_اللعب نأمل من منظمات العرب في كل دول العالم إطلاق حملة مع قدوم #عيد_الأضحى، تُلبس خلالها الأطفال ذات الكنزة التي أزالتها #LC_Waikiki، وذلك تنديداً بالعنصرية التي زلزلتها جملة عربية على كنزة طفل!



مو تشترو الكنزات من الشركة😑#حان_وقت_المقاطعة#قاطعوا_LC_Waikikipic.twitter.com/lobJBLYRFE — Saeed Alyousef (@S_Ghazzol) July 3, 2022

بعد ذلك أصدرت الشركة بينا تعلن فيه: "مرحباً، نحن، إل سي وايكيكي، نعمل في 56 دولة. نقدم منتجات مناسبة للغات وثقافات البلدان للبيع في تلك الدول. ​​لقد قررنا أن هذا المنتج، المخصص للخارج، وضع أيضاً للبيع في تركيا بسبب خطأ منهجي، وقمنا بإزالته من العرض المحلي".

المصدر: Social media